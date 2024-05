Diplomatie: Qui est M. Khare Diouf, le nouveau secrétaire général du ministre de l’intégration africaine et des affaires étrangères ?

Né le 19 janvier 1972 à Méckhé, au Sénégal, Monsieur Khare DIOUF, Docteur en philosophie de l’Université Paris Nanterre, est un Diplomate de carrière justifiant d’une ancienneté de plus de 20 ans dans le métier. Diplômé du Département de Philosophie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar d’où il est sorti nanti d’un Diplôme d’Etudes approfondies (DEA) en 1998, Monsieur Khare DIOUF a fréquenté, tour à tour, l’Institut des Sciences de l’Environnement (ISE) où il obtenu une Attestation d’Etudes supérieures en Environnement (AEA) et l’Ecole Normale Supérieure (ENS) d’où il a obtenu un Certificat d’Aptitude à l’Enseignement secondaire (CAES).



Monsieur DIOUF a par la suite subi une formation à l’Ecole nationale d’Administration (ENA) de Dakar de 2000 à 2002. Sorti de l’ENA en octobre 2002, comme Conseiller des Affaires, Monsieur DIOUF a intégré le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur où il a servi pendant trois ans à la Direction Afrique-Asie. Il a été par la suite affecté comme Conseiller d’Ambassade en Guinée-Bissau, au Portugal et au Japon. De retour à l’Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères en 2010, il a intégré Direction Afrique-Asie et ensuite le cabinet du Ministre en qualité de Conseiller technique jusqu’en 2013.



Il a servi en qualité de Conseiller technique sous trois différents Ministres. Affecté en qualité de Ministre Conseiller à l’Ambassade du Sénégal en Gambie en avril 2013, où il a servi jusqu’en mai 2015, Monsieur DIOUF a par la suite été muté à l’Ambassade du Sénégal en Belgique et au Luxembourg où il a servi avec la même qualité pendant trois ans. Depuis mars 2018, il a été nommé Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Sénégal au Cameroun avec Résidence à Yaoundé.



Il a été nommé cumulativement avec ses fonctions Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire en République Centrafricaine (RCA). En mai 2023, Monsieur Khare DIOUF a soutenu avec brio une thèse de doctorat d’Etat en philosophie à l’Université Paris-Nanterre. Au titre de ses publications scientifiques, Monsieur Khare DIOUF a été co-auteur de deux livres : - Développement et authenticité humaine. Philosopher à l’ère de l’anthropocène, Paris, Ed. Connaissance et Savoirs, 2021, 281 p. - La résilience de la religion. Ambivalence du religieux et défis du vivre-ensemble, Paris, Harmattan. 266 p.



Il travaille présentement à la publication de sa thèse de doctorat qui a porté sur le thème : « Religion et politique chez Habermas : la démocratie délibérative et les défis du vivre ensemble ». L’Ambassadeur Khare DIOUF est marié et père de famille. Il parle et écrit le français et l’anglais. Il s’exprime également en japonais et comprend le portugais. Il a en outre quelques notions en arabe. En 2017, il a été élevé par le Président de la République du Sénégal au rang de Chevalier de l’Ordre du Mérite. Mis à jour en juillet 2023