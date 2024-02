Diop Decroix, candidat recalé : « Ce n’est pas parce qu’on est écarté qu’on a pas droit à la parole… »

Membre du Front Démocratique pour une Élection Inclusive (FDPEI), le candidat recalé Mamadou Diop Decroix s’est présenté ce matin à Diamniadio de même que ces autres camarades, pour assister au dialogue politique présidé par le chef de l’Etat.



Le leader de l’Aj/ Pads n’apprécie pas l’absence de 16 des 19 candidats retenus: « nous devons nous parler. Il est important qu’on fasse preuve de dépassement pour s’asseoir et régler les problèmes une bonne fois » propose Diop Decroix tout en dézinguant une partie de l’opposition : « lors du dialogue précédent, ils disaient que nous sommes au palais pour cautionner un troisième mandat de Macky Sall.



Aujourd’hui, ces gens doivent avoir l’humilité et la hauteur de reconnaître qu’ils étaient dans l’erreur. Il faut qu’ils arrêtent de semer la zizanie entre les acteurs politiques. Cela ne fera que nous enfoncer… » dénonce t-il. Mamadou Diop Decroix s’attend toutefois à des discussions franches et utiles pour enfin trouver une date qui fera l’unanimité.