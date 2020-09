Diomansy Kamara sur les inondations : « Une pensée sincère pour celles et ceux qui auront du mal à trouver un endroit sec »

" Mon pays sous les Eaux. " Une phrase de l'ancien footballeur international sénégalais, Diomansy Kamara, qui résume parfaitement l'actualité de bon nombre de Sénégalais. Touché par le désarroi de ses concitoyens pour la plupart surpris par les pluies diluviennes qui ont inondé Dakar et sa banlieue en passant par certaines régions reculées, il a tenu à les soutenir.



Un message de soutien de l'ancien attaquant des "Lions " du Sénégal ainsi formulé sur son compte Facebook officiel : " Une journée qui s'achève ici au Sénégal avec le cœur lourd et une grosse pensée pour mes concitoyens encore une fois de plus durement éprouvés par les pluies diluviennes et inondations qui ont touché plusieurs endroits du pays. "



Diomansy de poursuivre avec compassion : " Une pensée sincère pour celles et ceux qui, ce soir, auront du mal à trouver un endroit sec pour pouvoir se reposer un peu, celles et ceux qui ajouteront cette difficulté à celle du quotidien déjà bien compliqué en cette année trouble, gardons la foi et l'espoir et soyons tous solidaires, plus fort ensemble. " Très attaché à son Sénégal, le consultant de canal+ Afrique démontre une fois de plus sa fibre patriotique à travers ses mots réconfortants...