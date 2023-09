Diner de Gala (Gambie) : Mod Lô signe un retour fracassant, Ama provocateur, Eumeu et Tapha Tine imperturbables ! (temps forts)

Entre les pas de danses endiablés des lutteurs, l’engouement du public et le spectacle de haut vol proposé par Pape Diouf, la fête fut grandiose au Pencha Mi Gambie), ce samedi soir. Avec un thème axé sur le sport et la culture, le promoteur à la tête de la structure de Albourakh Events, Baye Ndiaye a réuni le gratin de la lutte Sénégalaise en plus du talentueux lead vocal de la génération consciente, pour animer ce dîner de gala. Une véritable réussite vu que les amateurs de lutte ont pu revoir le roi des arènes, Modou Lô, pour son grand comeback après bientôt cinq ans d’inactivité. Que dire de la grosse impression faite par Ama Baldé qui n’a eu de cesse de provoquer son adversaire, Xaragne. De son côté, c’est un Eumeu Séne imperturbable, qui s’est affiché à quelques mètres de son futur adversaire, Tapha Tine dans une forme olympienne !