Digital : Meta, maison mère de Facebook et d'Instagram, lutte contre la désinformation avec l'étiquette " Made with AI "

En guise d'outil de lutte contre la désinformation, la maison mère des réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram et Threads, compte identifier d'ici le mois de mai des contenus générés par l'intelligence artificielle en insérant l'étiquette " Made with AI " (Fait(e) par l'IA).

Une nouvelle mention fera très prochainement son apparition sur les sons, les images et les vidéos partagés via les réseaux sociaux respectifs que sont Facebook, Instagram et Threads. En effet, le géant américain Meta compte se lancer après les fausses informations en parvenant à les identifier avec la marque " Made with AI " (Fait(e) par l'IA).

Selon Monika Bickert, vice-présidente en charge des politiques de contenus de la maison mère de Facebook, Instagram et Threads, l'initiative rentrera en vigueur dès le mois prochain.« Nous prévoyons de commencer à étiqueter les contenus en mai 2024 », a-t-elle précisé. D’autres géants de la tech comme Microsoft, Google ou OpenAI ont pris des engagements similaires.