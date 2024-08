Diffusion de fausses nouvelles: Bah Diakhaté et imam Cheikh Tidiane Ndao sont libres

Après 3 mois passés en détention à la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss, Bah Diakhaté et imam Cheikh Tidiane Ndao sont désormais libres. Condamnés au mois de juin à 3 mois de prison ferme pour diffusion de fausses nouvelles assortis d'une amende de 100 mille francs chacun, l’activiste et l’imam avaient nié à leur jugement toutes les accusations du procureur de la République.







Bah Diakhaté et l’imam Cheikh Tidiane Ndao avaient été interpellés le mois de mai suite à leurs sorties respectives où ils avaient tenu des propos jugés offensants à l’endroit du premier ministre Ousmane Sonko.