Diaspora Awards/ Distingué, Seydina Seck dédie son prix à feu Mamadou Ndiaye Doss

La deuxième édition de la cérémonie des " Diaspora Awards" du Collectif des Cadres de la Diaspora s’est tenue hier à Dakar. .



Dans une note lue à Dakaractu, le chroniqueur qui a reçu une distinction, a tenu à déclarer ceci. " Mesdames et Messieurs, les mots me manquent pour vous exprimer toute mon émotion suite à la distinction honorifique que vous m’avez récemment accordée. Être ainsi mis en avant fait chaud au cœur, mais cela incite également à rester humble devant une telle marque de reconnaissance".



Poursuivant, M. Seck d'ajouter " Aussi je vous adresse mes plus sincères remerciements. Cette haute distinction me conforte dans la voie que j’ai choisie et me donne encore plus de courage pour le chemin qu'il reste à parcourir, aussi bien dans ma vie professionnelle que personnelle. Mais aussi, je ne vais pas terminer sans pour autant rendre à "Doss" ce qui appartient à "Doss" , Mamadou Ndiaye Doss je veux nommer à qui je dédie ce trophée Diaspora Awards . Que son âme repose en paix".



A rappeler que Seydina Seck s'était fait représenter par son ami Souleymane Aliou Diallo de l’Ong Otra Africa et des membres de sa famille...