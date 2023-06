Diamniadio : Les temps forts du 2ème galop d’entraînement des Lions avec un groupe de 20 joueurs…

C’est avec un groupe encore incomplet que le sélectionneur des Lions du Sénégal a tenu sa deuxième séance d’entraînement, ce vendredi après-midi au stade annexe de Diamniadio. Seul Krépin Diatta a rejoint le galop du jour pour porter le nombre de joueurs à 20 !

À l’issue d’une séance qui aura duré un peu plus d’une heure, Aliou Cissé et son adjoint Régis Bogaert ont largement insisté sur des ateliers techniques dont des oppositions attaquants contre défenseurs dans un périmètre restreint, avec une finition devant le but. Et des actions de contre-attaque avec de l’autre côté le trio offensif, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson face à Mory Diaw.

L’accent a été donc mis sur l’animation offensive, la percution sur les côtés et les attaques placées. Pape Ousmane Sakho s’est particulièrement illustré avec une grosse activité en ailier gauche, en faisant parler sa vitesse et sa technicité.

Un groupe de cinq joueurs dont Ilimane Ndiaye, Gana Guèye, Alfred Gomis, Youssouph Sabaly et Cheikhou Kouyaté, n’ont pas encore pris part à une seule séance…