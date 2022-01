Diamniadio/Concert du 1er Janvier : Youssou Ndour réussit le pari de la mobilisation et donne un sens à Dakar Arena.

Après la victoire des Sénégalaises à l'AfroBasket, le chef de l’État Macky Sall avait promis la construction d'une nouvelle salle de basket-ball. Cette nouvelle infrastructure doit remplacer le stadium Marius ndiaye qui ne répond plus aux normes internationales. Le Palais des Sports de Diamniadio, ou Dakar Arena, est une infrastructure sportive située dans la nouvelle ville de Diamniadio. Elle est notamment prévue pour accueillir des compétitions de basket-ball. Elle dispose d'une capacité de 15 000 places et aura coûté 66 milliards de FCFA à l’État du Sénégal. L’infrastructure a été inaugurée le 8 août 2018 avec un match de basket entre les équipes de moins de 18 ans du Sénégal et de la Turquie. Depuis son inauguration, très peu d'activités y ont été menées, comme l’Afro basket féminin en août 2019, le congrès d’investiture du candidat Macky Sall organisé le 1er décembre, le tournoi qualificatif pour les jeux olympiques septembre 2019. Pour dire que Dakar Arena est resté plus souvent fermé qu’ouvert. À la limite, l’on se demandait même si sa construction ne fut pas un gâchis. Mais il aura fallu que le roi du Mbalax, Youssou Ndour ait eu l'idée d’y organiser son grand bal, ce 01 janvier 2021. D’après les données, plus de 20 000 sénégalais s'y étaient donnés rendez-vous. Ils sont venus par le TER, une autre découverte pour certains, et par l’autoroute à péage qui aura connu un embouteillage monstre. Ainsi donc, grâce à Youssou Ndour, des millions de Sénégalais ont pu découvrir, non seulement Dakar Arena mais aussi et surtout toutes les infrastructures qui sont construites à Diamniadio. En effet, beaucoup ont vu pour la 1ere fois, les sphères ministérielles Ousmane Tanor Dieng et Habib Thiam, le stade du Sénégal. De loin, ils ont aperçu le futur siège des Nations-Unies, le Centre international de conférence Abdou Diouf.



Ainsi donc, la délégation générale au pôle urbain doit une fière chandelle au leader du super étoile, qui a réussi en l’espace d’une soirée à faire découvrir la ville du futur à des millions de Sénégalais.