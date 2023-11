Diamaguene / SITEU signe une mobilisation exceptionnelle lors de son open press avec les « Tarkinda »

L’ambiance était au rendez-vous ce mardi après-midi à l’occasion de l’open press dédié au lutteur de l’écurie Lansar, Siteu. Un moment de cohésion et de partage entre le phénomène de Diamaguene et ses milliers de supporters qui ont répondu à l’appel du guide des «Tarkinda.» Une mobilisation exceptionnelle réussie par Siteu qui s’est affiché en pleine confiance face à la presse venue en masse pour immortaliser l’événement. Le 19 novembre prochain à l’arène nationale de Pikine, Siteu et Lac de Guiers 2 vont s’affronter dans un combat de lutte avec frappe.