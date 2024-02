Dialogue politique : Pape Djibril Fall et Anta Babacar Ngom disent niet et appellent à la sainte alliance des candidats

Ils sont les premiers candidats à la présidentielle déprogrammée à s’indigner du report du scrutin. Le journaliste Pape Djibril Fall et la femme d’affaires Anta Babacar Ngom rejettent la main tendue pour un dialogue du président de la République.





Les deux plus jeunes candidats ont répondu défavorablement au dialogue annoncé par le président de la République.

« Je ne vois pas l'utilité de ce dialogue. Je demande à tous les candidats de faire bloc, c'est une grosse injustice », a réclamé Pape Djibril Fall.

Anta Babacar Ngom le conforte : « personnellement, je n'irai pas au dialogue. Je ne suis pas prête à discuter avec le Président de la République. L'heure n'est plus au dialogue! »





« Je prends l'exemple du match Côte d'Ivoire - Sénégal. L'arbitre s'était trompé et a été suspendu, mais est-ce qu'on va rejouer le match pour autant ? Non. Le processus doit suivre son cours. Ce qui se passe est extraordinaire », dit-elle.





Elle estime que le président de la République « a fui ses responsabilités en renvoyant tout sur le dos de l'Assemblée nationale ».



La présidente du mouvement Alternative pour la relève citoyenne (ARC) se dit « outrée » par cette décision prise par le Président.

Selon Anta B. Ngom toujours, « c'est une décision de la honte quelles que soient les explications apportées. Juste préciser aussi que ce n’est pas une surprise. C’est une décision bien préméditée », dénonce-t-elle...