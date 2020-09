Dialogue politique : Les grandes lignes à retenir au terme de la première phase des discussions.

La commission du dialogue politique a mis hier un terme aux discussions dans la premier phase de échanges. Différentes questions ont été étudiées. Le président du comité de pilotage se chargera alors de transmettre le rapport définitif au président de la République après validation. Ainsi, après cette première étape, 23 points d'accord ont été dénombrés, 2 points de désaccord et 5 points qui restent en suspens.



Selon le quotidien l'As, pour ces points d'accord, il sera question de les amener au niveau de l'Assemblée nationale pour examen.On pourra citer entre autres : celle liée à l'harmonisation du pourcentage de la répartition des sièges des élections départementales avec les élections municipales (45% au scrutin de liste majoritaire et 55% au scrutin de liste proportionnelle), il y'a aussi le point concernant l'élection au suffrage universel direct des maires et des présidents de conseil départemental, tête de liste majoritaire; aussi le principe de financement public des partis politiques etc...



Concernant les points de désaccord, on notera entre autres, "le cumul de la fonction de chef de l'État et de chef de parti, mais également le statut du chef de l'opposition.



Il y a enfin des points qui restent en suspens et qui seront débattues dans les prochaines rencontres. Il s'agit du bulletin unique, du parrainage à la présidentielle, de la caution, des autorités en charge des élections (Cena, Cnra, le ministère en charge des élections....) et du rôle de la justice dans le processus électoral.