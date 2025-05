Dialogue national du 28 mai : la coalition DJONE annonce son boycott et dénonce des dérives démocratiques

Dans une note rendue publique, la coalition déclare que sa décision est motivée par un ensemble de constats graves remettant en cause, selon elle, les fondements de l’État de droit et les libertés démocratiques au Sénégal.



La coalition DJONE cite notamment : Un manque de respect notoire à l’égard de l’opposition, qualifiée publiquement de « résidu », en contradiction avec les principes de pluralisme politique et de courtoisie républicaine. Des emprisonnements tous azimuts d’opposants politiques, de chefs d’entreprise et de journalistes, perçus comme une tentative de museler les voix dissidentes, plutôt que d’instaurer un espace de débat démocratique apaisé. La non-reconnaissance arbitraire de plusieurs organes de presse par le ministère de la Communication, que DJONE considère comme une entrave grave à la liberté de la presse et à l’expression plurielle.



Selon Mohamed Moustapha Diagne, coordonnateur national de la coalition, ces dérives documentées sont incompatibles avec l’esprit de la démocratie, dans une République qui se veut exemplaire comme le Sénégal.