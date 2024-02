Dialogue national : FDS/ Guelewars rejoint le camp des réfractaires

La liste des non-participants au dialogue de ce lundi s’allonge avec le parti FDS-Les Guelwaars qui annonce, sans équivoque, qu'il ne participera pas au dialogue national annoncé par le Président Macky Sall. « Cette décision est l'expression d'une profonde indignation, d'un appel retentissant à dénoncer une tentative calculée de détourner le flux sacré de notre processus électoral » lit-on dans un communiqué du parti qui appelle le Président à se conformer à la décision du Conseil constitutionnel, à fixer la date de la présidentielle dans les plus brefs délais et à assurer l'organisation d'un scrutin libre et transparent.