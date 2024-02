Dialogue national : Aminata Lô décline l’invitation et exige un processus transparent

À l’image des autres leaders de parti, la présidente de l'Alliance Patriotique pour l'émergence et le libéralisme a décliné l’invitation au dialogue du président de la République. Aminata Lô note : « notre parti a été convoqué, mais vous déclinons ».





Cependant, elle a revendiqué que l’urgence c’est de répondre à la principale revendication du peuple sénégalais qui est la tenue de l’élection présidentielle dans les plus brefs délais.





« Nous sommes convaincus que c’est seulement à travers des élections libres et transparentes que nous pourrons restaurer la légitimité démocratique et sortir de la crise actuelle », a fait savoir l’ancienne ministre du tourisme de l’administration Wade.





Partant de ce point de vue, elle fait savoir sa position. « Nous exigeons la mise en place d’un calendrier électoral clair et la garantie d’une organisation équitable et sécurisée du scrutin présidentiel. Nous appelons toutes les parties prenantes à respecter la volonté du peuple sénégalais et à œuvrer ensemble pour un Sénégal uni et prospère », conclut-elle.