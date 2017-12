Dialogue des cultures: L'ambassade d’Israël offre des bourses d’études à deux étudiantes de l'UCAD

Dans le cadre de ses actions pour une éducation épanouie, l'Ambassade d’Israël a mis à la disposition de deux étudiantes de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar des bourses d’Études d'une valeur de 300 000 francs CFA. Aïcha Gadiaga et Bèye Diop ont axé leurs recherches sur la présence juive au Sénégal. Le représentant du Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences humaines a salué l'initiative au même titre que les bénéficiaires dont les champs de recherches s'élargiront grâce à ces bourses à elles octroyées par la représentation israélienne au Sénégal.