Dialogue National : Le ministre Samba Sy pour la poursuite du processus... mais contre l'amnistie.. "

Membre du Parti de l'Indépendance et du Travail, le ministre du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, Samba Sy est contre l'amnistie annoncée depuis quelque temps par le chef de l'Etat, Macky Sall.



Lors de sa prise de parole au dialogue national, ce lundi au Cicad, il a donné la position de son parti, " Notre analyse à nous PIT, nous pensons que nous devons nous parler. Nous devons travailler pour installer la paix chez nous. Nous devons pacifier nos relations.

M le Président, mon parti ne peut pas entendre, supporter, accepter que l'université a été brulée, mon parti ne saurait oublier que deux jeunes filles ont été consumées dans un bus. Mon parti ne comprend pas qu'on puisse sous le manteau de la politique, s'en prendre à des instruments de fourniture d'eau et d'électricité. Mon parti ne pense pas que ce soit faisable de s'en prendre à des casernes de gendarmes. Je ne dis que nous ne devons pas nous réconcilier mais nous n'oublions pas, pour que demain, les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets", a justifié le ministre Samba Sy, membre du PIT.



Ainsi, poursuit-il , "Si cela ne dépendait que de nous, le processus ne pourrait pas être repris. Que l'élection se tienne avant que vous ne partez", soutient ce membre du gouvernement dont les positions divergent sur la question de l'amnistie voulue par le chef de l'Etat, Macky Sall.