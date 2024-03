Dialambéré(Kolda) : Mamadou Salif Sow(maire) pose la pierre pour la construction d’un poste de sante…les populations remercient Macky Sall…

La pose de la pierre pour la construction du poste de sante du village de Nghocky de la commune de Dialambere est un soulagement pour les populations. C’est le maire himself Mamadou Salif Sow(DG/ASP) qui a effectué la pose de la première pierre devant les femmes, les enfants et les notables. Cette nouvelle bâtisse avec des normes modernes va remplacer l’ancienne case de santé pour une santé de proximité de qualité dans le Fouladou des profondeurs. A cela, il faut ajouter la mise à disposition d’une ambulance médicalisée des différents postes de santé de la commune.



Aminata qui est une des nombreuses femmes venues assister à cet évènement important estime que les accouchements à charrette ou à moto et la mortalité maternelle et infantile vont être de vieux souvenirs pour elles. C’est dans cet élan d’enthousiasme que les populations ont remercié chaleureusement le président de la République Macky Sall. Ainsi, la question de l’équité sociale et territoriale vient d’être matérialiser par ces acquis.



A en croire l’imam Thierno Mama « nous venons de voir de nos propres yeux les réalisations dans notre commune avec la construction de ce poste de santé et l’acquisition de cette ambulance médicalisée. C’est pourquoi, j’invite les populations à faire confiance en nos élus notamment à notre maire et au président de la République Macky Sall. Désormais, nos femmes, nos filles ne risquent plus d’accoucher sur les charrettes ou sur les motos et l’évacuation de nos malades va être rapide… »



Le poste de santé d'un coût de 100 millions est composé d'un bâtiment de consultation de l'infirmier, d’un autre bâtiment pour la sage-femme et deux logements, sépares pour les deux. Et tout ceci dans une même enceinte pour une prise en charge rapide et efficace des patients.



Dans la foulée, Salif Sow de soutenir « je remercie le président de la République Macky Sall pour son soutien indéfectible à la commune de Dialambéré. Ainsi, à travers le PUMA nous avons pu bénéficier de 150 kits solaires, d'un poste de santé et d'une ambulance médicalisée de 60 millions pour les populations. » En ce sens, il précise « c'est une manière de concrétiser l'équité territoriale et régler la question communautaire de la santé de proximité. Avec cette ambulance, les accouchements à risque vont être un vieux souvenir pour les femmes de la commune. C'est pourquoi, nous allons continuer à œuvrer pour les populations aux côtés du président de la république... »





La mortalité maternelle et infantile va reculer dans cette contrée enclavée du Fouladou, rappelle Fatou Mballo la trentaine. A ce titre, elle précise que plusieurs femmes sont mortes ou ont perdu leurs bébés par manque de ces commodités. C’est pourquoi, elle estime « nous saluons les efforts du maire pour la question sanitaire cruciale pour nous populations éloignées du centre hospitalier régional. »



Il faut rappeler que Nghocky est situé à plus de 60 kilomètres de Kolda en étant à environ 10 kilomètres de la nationale 6. C'est une piste latéritique qui mène à ce village qui demeure l'un des plus peuplés de la commune de Dialambéré (30 mille habitants).



Madou Diallo