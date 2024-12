Diagnostic de tests rapides de la Covid, la Rougeole, Fièvre jaune, VIH : Le Sénégal se dote d’une usine de production Diatropix d’une capacité 75 millions de tests par an

Une nouvelle unité de production de tests rapides dénommée Diatropix a été inaugurée ce matin à Mbao par le ministre de la Santé et de l’action sociale. En présence du ministre de la santé du Cap-vert Dr Filomena Gonçalves, du professeur Awa Marie Coll Seck et de différentes organisations internationales comme l’OMS, l’OOAS et d’autres, une visite guidée a été effectuée dans ce nouveau joyau de production de tests.



Selon Amadou Alpha Sall, Administrateur général de l’Institut de Pasteur, l’usine Diatropix de l’institut Pasteur de Dakar est spécialisée dans le diagnostic de test rapide. Cette usine a une partie automatisée et une partie manuelle raison pour laquelle de très gros volumes peuvent être faits suivant la maladie à laquelle on s’adresse et pouvant passer de l’un à l’autre. Cette flexibilité permet dans l’industrie de réagir rapidement quand il y a une épidémie. Tous ces tests ont été réalisés dans les standards les plus élevés de l’industrie pour faire un diagnostic. Il renseigne que cette usine a une certification spécialisée appelée ISO 13 485 dédiée au diagnostic. Et, chacun de ces tests va dans un processus pour être reconnu par l’OMS ou les instances de réglementation.



Ainsi, dans les prochaines années le Sénégal pourrait être dans les objectifs souvent fixés par le gouvernement c’est-à-dire avoir au minimum 50% de ce besoin couvert. La capacité de production est de 75 millions de tests par an. En plus du test de Covid, des tests contre la fièvre jaune, la rougeole et le VIH seront disponibles afin de satisfaire les besoins locaux.