Développement de la filière musicale dans l’espace UEMOA : Bacary Sarr plaide pour un cadre réglementaire à la hauteur des ambitions souverainistes du Sénégal

Présidé par le Secrétaire d’Etat à la culture, aux industries créatives et au Patrimoine historique, Bacary Sarr a magnifié l’atelier de formation consacré au projet de développement de la filière musicale et des nouveaux modèles économiques de la musique dans l’espace UEMOA.



Dans son discours, Bacary Sarr a rappelé que la créativité et la culture, en particulier la musique, sont des leviers essentiels pour le rayonnement et le développement des sociétés africaines. Il a exprimé sa gratitude à l’OMPI et à la SODAV, qu’il considère comme des partenaires-clés dans la transformation de la filière musicale au Sénégal et dans l’espace UEMOA.



« Ce projet arrive à un moment crucial, où le secteur musical doit s’adapter aux réalités du numérique, aux plateformes de streaming et à l’émergence de nouveaux modèles économiques. »



Il a souligné que le Sénégal a franchi un cap important avec l’introduction de la rémunération pour copie privée, tout en appelant à accélérer le traitement du statut de l’artiste, un dossier en souffrance mais en voie d’évolution.



Le Secrétaire d’État a insisté sur l’engagement politique clair du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, qui souhaitent concrétiser rapidement des réformes de fond dans le secteur culturel. « L’État du Sénégal est dans une démarche de souveraineté. Mais pour réussir cette ambition, il faut mettre en place un cadre réglementaire robuste, capable de protéger les artistes, encadrer les plateformes numériques et permettre aux jeunes de vivre de leur art. »