Développement de l'écosystème culturel : Trois espaces culturels tournés vers le numérique inaugurés à Dakar.

Trois (3) Micro-Folie ont été inaugurés ce Lundi au Sénégal à l’Institut français, au musée Théodore Monod et au Musée des civilisations noires. Ces espaces d’expression, d'apprentissage et de découverte tournés vers le numérique financés par l'ambassade de France s'inscrit dans le cadre du projet dénommé "micro-folie" destiné à renforcer l’écosystème culturel et l’attractivité des musées.



À en croire les initiateurs, l’objectif principal de ce projet est de structurer et de renforcer l’attractivité des musées et des espaces culturels sénégalais à travers le prisme d’une plus grande inclusion numérique, de soutenir le Sénégal dans sa volonté de développer et de renforcer son écosystème culturel.



S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, le chargé de la médiation culturelle au musée Théodore Monod, Abdoulaye Sy, soutient que "Micro-folie est un espace d’expression, d’apprentissage et de découverte tourné vers le numérique dont l’objectif visé est de promouvoir la culture, de montrer le contenu culturel existant et de participer à l’éducation culturelle, artistique. Il a pour cible les écoles et la frange jeune de la population”, a-t-il fait savoir, ajoutant notamment que ces espaces nouveaux vont permettre de parcourir les collections numériques des grands musées nationaux à l’aide d’écrans connectés et de dispositifs de médiation.



Poursuivant son argumentaire, Abdoulaye Sy d'ajouter que "ces espaces sont conçus pour offrir une expérience muséale immersive aux visiteurs. Ils intègrent aussi des technologies numériques avancées telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et des écrans interactifs pour présenter des œuvres d’art, des expositions virtuelles, des performances artistiques, entre autres”, a-t-il encore souligné, notant également dans ce sens que ces trois (3) espaces d’expression, d’apprentissage et de découverte abrités par l’Institut Français du Sénégal, le musée Théodore Monod et le Musée des civilisations noires servent aussi de plateforme éducative en proposant des programmes éducatifs et des ateliers pour les écoles et les groupes communautaires. "Ils contribuent ainsi à sensibiliser les jeunes générations à l’importance de la culture et de l’art. À titre illustratif, le festival ”micro-folie” organisé du 15 au 27 avril au musée Théodore Monod a déjà reçu, durant le week-end dernier, la visite de 432 élèves et 80 personnes constituées principalement des membres des familles des élèves, selon les responsables de ce festival", a laissé entendre le responsable de l’espace ”micro-folie” du musée Théodore Monod, Abdoulaye Sy

Ce projet est mis en place grâce à un partenariat entre l'Institut fondamental d'Afrique noire (IFAN), l'Institut français et le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.