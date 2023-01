Deuil national : le RIS Al Wahda s’associe à la douleur et appelle l’État à œuvrer à une réforme profonde du secteur des transports.

Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, le Rassemblement Islamique du Sénégal (RIS - Al Wahda), à l'instar de tout le peuple sénégalais, s'incline devant la mémoire des victimes de l'accident de Gniby dans le département de Kaffrine et présente ses condoléances aux familles et à la Nation sénégalaise tout entière.



Selon l’organisation, ces tragiques accidents de la route ont, depuis le début de cette année, fait plus d'une centaine de victimes et d'importantes pertes en vies humaines.



Le Rassemblement Islamique du Sénégal déplore, cependant, cette insécurité routière et interpelle les autorités à prendre leurs responsabilités. Il liste un certain nombre de facteurs qui sont à la base des dégâts de la circulation routière.



« La vétusté des véhicules de transport en commun, l'indiscipline sur les routes, la corruption et l'état de délabrement avancé de certains axes routiers, sont autant de fléaux qui nécessitent des mesures d'urgence de la part du Gouvernement ; mais aussi et surtout, un meilleur comportement de la part des concitoyens », a indiqué le RIS Al Wahda qui appelle l'État du Sénégal à œuvrer sans complaisance au respect des lois et à une réforme profonde du secteur des transports.



Le Rassemblement Islamique du Sénégal s'incline à nouveau devant la mémoire de tous les disparus de la route et encourage les populations, surtout celles des régions de Kaolack et Kaffrine, à donner de leur sang pour aider les agents de santé à sauver les nombreux blessés.



Au préalable, l’organisation a rappelé les recommandations divines lorsque survienne la peine dans ces contextes particuliers.



ALLAH le très Haut dit : « Annonce une heureuse issue à ceux qui souffrent avec endurance. Ceux qui, lorsqu’un malheur les touche, disent : « nous sommes à Dieu et c’est à Lui que nous ferons retour ! », a rappelé le RIS Al Wahda qui prie, toutefois ALLAH d’accueillir les morts dans Son paradis et d’accorder prompt rétablissement aux blessés.