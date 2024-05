Détournement de mineur de moins de 13 ans : A. K. risque la réclusion criminelle

Âgée de moins de 13 ans, A. L.M. a subi un traumatisme suite à des actes d'attouchement perpétrés sur elle par le nommé A.K. Domicilié à Grand-Yoff, ce dernier qui fréquentait régulièrement la demeure de la gamine, était considéré comme son oncle et même un père pour la gamine.







Le jour des faits, raconte A.L.M, A.K s'est rendu chez elle comme à l'accoutumée. Considéré comme un membre de la famille, il a commencé à profiter de toutes les commodités. Après avoir fini son repas, il demanda à la jeune fille de l'accompagner chez lui pour lui remettre des clés, apprend Source A dans sa parution du jour. Ne se doutant de rien, elle finit par se faire avoir par le gars, malintentionné. A. K l'entraîne dans la chambre avant de la jeter sur le lit. Voulant enlever le pantalon de la jeune fille en vain, il glissa sa main sur sa poitrine ainsi que ses parties intimes. Il l'embrassa de force avant de lui donner 1000 FCFA pour sa maman. Son amie qui l'a trouvée en sanglots dans la chambre a colporté l'information aux parents de celle-ci.







C'est à la suite d'une enquête que A. K a été renvoyé à la chambre criminelle pour les chefs de pédophilie, détournement de mineure de moins de 13 ans. En effet, les deux parties sont concordantes sur le fait qu'elles se sont retrouvées dans la chambre de l'accusé. À l'instruction, l'accusé a nié tandis que la victime a dit que l'accusé s'était limité à des caresses. Ce qui fait que le juge a écarté le viol et retenu les autres chefs d'inculpation, conformément au ministère public. Au regard des faits, l'accusé est placé sous mandat de dépôt. Présenté aux magistrats de ladite chambre après trois ans, l'accusé persiste et retient sa contestation.







Revenant sur les faits, la plaignante raconte : « il m'a jetée sur le lit et a commencé à me caresser. Il a essayé d'enlever mon pantalon mais je l'ai remonté. Il a glissé sa main dans mes seins qu'il caressait. Il caressait mes parties intimes et m'embrassait aussi. C'est après cet acte qu'il m'a donné 1000 frs à remettre à ma mère. Après les faits, j'en ai parlé à une de mes amies puisque celle-ci m'avait trouvée en sanglots dans la chambre de ma mère. » Le parquet a requis 10 ans de réclusion criminelle. Accusé de pédophilie et de détournement de mineure de moins de 13 ans, A. K. sera fixé sur son sort le 4 juin prochain.