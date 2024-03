Déthié Fall condamne l’agression de Maimouna Ndour Faye et demande que justice soit faite

L’agression exercée contre la journaliste, directrice de la télévision 7 tv, dans la nuit du jeudi au vendredi suscite de vives réactions. A cet effet des acteurs politiques comme Déthié Fall ne sont pas restés insensibles à cet acte ignoble.



A travers une note, le président du Parti PRP a exigé que lumière soit faite sur cette affaire. « Chers compatriotes, je me solidarise avec tout le personnel de la chaîne 7TV et tous les journalistes suite à l’agression sauvage de la journaliste et PDG Maïmouna Ndour Faye. Je condamne fermement cet acte grave et inadmissible et injustifiable et demande aux autorités de prendre toutes les dispositions pour que la lumière soit faite sur cette agression. Je souhaite un prompt rétablissement à Maimouna Ndour Faye et lui transmets ma totale compassion », a écrit le candidat à l’élection présidentielle de 2024.



Dieynaba Agne