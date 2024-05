Détention de chanvre indien: A. Diop tombe dans une dibiterie en possession de 7 paquets d’une contrevaleur de 35000FCFA et écope de 2 mois ferme

A. Diop, K. Seck, I. Sall et S. T. Niang ont tous été attraits, ce 29 mai, devant la barre du tribunal correctionnel pour répondre du délit d’association de malfaiteurs et offre et cession de drogue. En effet, informés d’un réseau de trafic de drogue aux Parcelles Assainies, des policiers enquêteurs ont exploité les renseignements avant de mettre la main sur les quatre (4) individus interpellés dans une dibiterie de l’unité 15 des Parcelles Assainies. La descente des policiers sur le lieu a permis de retrouver sur place sept (7) paquets de chanvre indien d’une contrevaleur de 35000FCFA en raison de 5000FCFA par paquet. Une somme de 260 000FCFA a également été récupérée sur le principal accusé A. Diop qui aurait des liens avec un fournisseur du nom de Siteu.



Jugé ce matin, A. Diop reconnaît partiellement les faits et précise.



« Je suis maçon. Les policiers m’ont trouvé dans la dibiterie et m’ont demandé un sachet, je leur ai dit que je n’avais que mon sac avec moi. Après l’avoir fouillé, ils ont retrouvé 2 paquets de chanvre indien que j’ai payé à 5000FCFA chacun. La drogue était destinée pour ma consommation personnelle», a indiqué le principal mis en cause. Interpellé sur les sommes retrouvées sur lui, il dira que les 115 000FCFA que les policiers ont pris sur lui à la dibiterie provenait de sa femme. Par contre, les 145 000FCFA saisis au poste de police étaient destinés à l’achat d’outils pour un chantier qui fait face au poste de police de l’unité 15 des Parcelles Assainies. Sur ses liens avec le fournisseur, il dira ne pas connaître Siteu.





Les trois (3) co-accusés notamment K. Seck, I. Sall et S. T. Niang ont tous réfuté les accusations avant de confier ignorer totalement la présence de chanvre indien dans la dibiterie.



« A. Diop est venu commander de la viande dans la dibiterie. Après lui avoir servi, je suis revenu continuer la grillade c’est après que des policiers sont venus m’interpeller pour me fouiller avant de me demander de m’assoir à côté de A. Diop. Ils n’ont rien trouvé sur moi. Je ne suis que vendeur de viande. Je ne connais pas A. Diop, il vient souvent manger de la viande dans mon lieu de travail», a indiqué S. T. Niang.



« J’étais absent de la dibiterie quand les policiers faisaient une descente dans la dibiterie. On’m’a appelé quand je me suis présenté, les policiers m’ont demandé si j’étais dans la cession de drogue ce que j’ai évidemment réfuté. Je connais A. Diop parce qu’il vient souvent mangé de la viande dans la dibiterie en plus de certaines courses que je lui donne à faire à l’aide de son Tiak Tiak. », a soutenu le propriétaire de la Dibiterie I. Sall.







K. Seck a pour sa part expliqué se trouver dans la dibiterie lors de l’intervention des enquêteurs.



« J’étais de passage dans les lieux pour manger de la viande. Je ne connais pas A. Diop», a-t-il déclaré.



Interpellé sur l’implication des trois (3) autres détenus, A. Diop a tenu à les décharger.



« Ils ne m’ont jamais aidé dans l’acquisition de chanvre indien. Quand j’arrivais dans la dibiterie, j’avais déjà la drogue avec moi. J’étais passé pour manger de la viande », a-t-il soutenu devant le président du tribunal et ses assesseurs.







Dans sa réquisition, le ministère public a relevé la non implication des trois co-prévenus dans l’offre et cession de drogue. Il s’est plus appesanti sur le cas de A. Diop sur qui, 2 paquets de chanvre indien ont été retrouvés.



« Ce sont 7 paquets de chanvre indien qui ont été retrouvés par devers A. Diop c’est une quantité significative», a indiqué le procureur qui a invité le tribunal à le déclarer coupable du délit d’offre et de cession de drogue. Le maître des poursuites a requis 2 ans d’emprisonnement ferme à son encontre.







La défense de A. Diop a fondé sa plaidoirie sur le caractère de consommateur de son client pour le tirer d’affaire.



« Mon client a avoué être consommateur et non vendeur. Quand je lui ai demandé si sa famille était au courant de sa pratique, il m’a dit que personne dans sa famille n’était au parfum », a soutenu l’avocat qui invite le tribunal a requalifié les faits en détention de chanvre en vue de l’usage.







Les avocats des co-accusés ont tous plaidé la fin des poursuites sans peine ni dépens en faveur de leurs clients pour avoir été déchargé par le principal mis en cause.







Statuant, le tribunal a renvoyé les trois (3) co-accusés des fins de la poursuite avant de requalifier les faits d’association de malfaiteurs et offre et de cession de drogue en détention en vue de l’usage contre A. Diop. Toutefois, la juridiction a reconnu celui-ci coupable du délit et l’a condamné à 2 mois ferme d’emprisonnement.