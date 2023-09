Désignation de Amadou Bâ comme candidat de Benno : La coalition « Défar Sa Reew » salue le choix d’un leadership affirmé et réitère son ancrage dans la mouvance

Formée sous feu Mbaye Jacques Diop, la coalition « Défar Sa Rew » poursuit sa dynamique dans la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar. Actuellement sous le pilotage de la présidente du Conseil d’administration de l’École nationale de Cybersécurité, la coalition « Défar Sa Rew » définit le choix porté sur le Premier ministre comme légitime, réfléchi et pertinent.





La coalition DÉFAR SEU REEW, dans sa logique de loyauté et d'engagement au sein de la majorité présidentielle, félicite le premier Ministre Amadou Ba pour cette décision qui l'honore et le hisse à la tête de notre grande coalition BBY et lui déclare sa totale adhésion dans le combat de la continuité pour une victoire éclatante au soir du 25 Février 2024. La coalition DÉFAR SEU REEW tient également à rendre un vibrant hommage au président Macky Sall, pour sa clairvoyance et son objectivité sur son choix et d'avoir su mener la coalition et le pays à bon port. La coalition « Défar Seu Rew » se félicite de ce privilège d’avoir un leader tel que le président Macky Sall dont le leadership n'est plus à démontrer.





La coalition « DÉFAR SEU REW » réaffirme son ancrage au sein de BENNO BOKK YAKAAR et réitère son engagement sans faille à mener le combat pour l'émergence du Sénégal aux côtés de M. Amadou Ba candidat de la grande coalition Benno Bokk yakaar pour l'élection présidentielle de Février 2024.