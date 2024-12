Descente musclée des FDS à la mairie de Dakar : « C’est un abus de pouvoir ! Nous sommes dans un Sénégal avec un consensus sur le faux… » ( Badara Gadiaga)

Dans l’émission Jakaarlo Bi sur la Télé Futurs Médias, le chroniqueur Badara Gadiaga n’a pas mâché ses mots après le constat de la situation à la ville de Dakar. En effet, il regrette cette descente musclée dans cette institution municipale en estimant que ce n’est ni plus, ni moins de l’abus de pouvoir. « Nous sommes dans un pays où les gens n’osent plus se regarder en face et se dire la vérité. Au nom de quoi les forces de l’ordre défoncent la porte de la salle de délibération de la mairie de Dakar. C’est de l’abus de pouvoir pur et dur », a martelé Badara Gadiaga qui note un consensus sur le faux.



Selon le chroniqueur, interpeller l’article L277 en ignorant que le maire de Dakar a, au moins 10 jours pour faire un recours, est tout simplement méconnaître la réalité des choses. La loi veut simplement dire que cette révocation peut être actée sauf, si Barthélémy saisit la cour suprême dans les 10 jours », rappelle le chroniqueur indiquant qu’il est inélégant et ignoble...