Des soldats israéliens prennent le contrôle d'un bateau de militants propalestiniens se rendant à Gaza

Des soldats israéliens sont montés samedi à bord du Handala, un bateau exploité par le mouvement propalestinien "Flottille pour la liberté" qui se dirigeait vers Gaza, pour en prendre le contrôle selon une retransmission en direct diffusée par le groupe.



La retransmission montrait des militants propalestiniens assis sur le pont les mains en l'air, et sifflant la chanson antifasciste italienne "Bella Ciao", cependant que les soldats prenaient le contrôle du navire.



Trois diffusions vidéo en direct de la scène, diffusées en ligne, ont été coupées quelques minutes plus tard.



Dans un message sur les réseaux sociaux, la "Flottille pour la liberté" a indiqué que le "Handala a été intercepté et abordé illégalement par les forces israéliennes alors qu'il se trouvait dans les eaux internationales"



Un outil de suivi en ligne montre que le navire se trouvait à environ 50 kilomètres de la côte égyptienne et à 100 kilomètres à l'ouest de Gaza lorsqu'il a été intercepté.



Il n'y a eu aucune confirmation immédiate de l'opération par l'armée israélienne, mais elle avait prévenu plus tôt dans la journée qu'elle appliquerait "le blocus légal de sécurité maritime de la bande de Gaza".



"Les voyous de Netanyahu (le Premier ministre Benjamin Netanuahu, ndlr) ont abordé le Handala. Ils attaquent 21 personnes désarmées dans des eaux internationales où ils n'ont aucun droit. Un kidnapping dans lequel deux parlementaires françaises sont victimes", a réagi sur X le leader de LFI, Jean-Luc Melenchon.



"Gouvernement Bayrou faites quelque chose d'autre que le paillasson de Netanyahu", a-t-il lancé aux autorités françaises.



Le bateau avait quitté le 13 juillet le port italien de Syracuse, en Sicile.



A son bord, 19 militants de nationalités diverses, parmi lesquels deux élues du parti français de gauche radicale La France insoumise (LFI), Gabrielle Cathala et Emma Fourreau, ainsi que deux journalistes.



Cet ancien chalutier norvégien transporte du matériel médical, des denrées alimentaires, des équipements pour enfants ainsi que des médicaments.



L'expédition, financée par des campagnes de dons, visait à briser le blocus israélien imposé à la bande de Gaza, en proie à une crise humanitaire majeure, et à y acheminer de l'aide.



L'équipage du Handala avait indiqué sur X qu'il entamerait une grève de la faim si le bateau venait à être intercepté par l'armée israélienne et ses passagers détenus.



L'initiative intervient six semaines après le départ du Madleen, un autre navire de la flottille, parti d'Italie le 1e juin.



Ce voilier avait alors à son bord 12 militants dont l'écologiste Greta Thunberg et l'eurodéputée LFI Rima Hassan, qui avait été détenue trois jours après l'interception du navire, à environ 185 kilomètres à l'ouest de la côte de Gaza.



Israël, dont l'offensive a débuté au lendemain de l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023, a imposé début mars au territoire palestinien un blocus humanitaire strict.



Ce blocus a entraîné de très graves pénuries de nourriture, médicaments et autres biens de première nécessité, et n'a été que partiellement assoupli fin mai.



Israël, sous une pression internationale croissante pour débloquer l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza affamée, a annoncé samedi la reprise immédiate des parachutages sur le territoire, auxquels le Royaume-Uni et les Emirats se sont dits prêts à participer.