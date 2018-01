Des sifflets, un hymne bafouillé et un f*ck: la mauvaise soirée de Donald Trump

Match nul. Entre les sifflets et les acclamations, difficile de désigner un vainqueur. Donald Trump a eu droit à un accueil très contrasté lors de son entrée dans le stade d'Atlanta à l'occasion de la finale universitaire de foot US entre la Géorgie et l'Alabama.



Peut-être que le mélange sifflets-applaudissements résonnait encore dans ses oreilles à l'heure d'entonner l'hymne américain. Le président a paru un peu décontenancé et a bafouillé lorsque le The Star-Spangled Banner a retenti.



"F*ck Trump"



La soirée avait mal commencé, avant même son arrivée au stade. Le convoi de Donald Trump avait été hué et un joueur avait lancé un explicite "fuck Trump" dans le couloir menant à la pelouse.



Pour rappel, le président américain avait dénoncé l'attitude des footballeurs et autres sportifs qui placent un genou à terre en guise de protestions contre les violences racistes.