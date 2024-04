Des populations invitent le Président, Diomaye à placer Kaolack au cœur de ses priorités et de mettre en œuvre son triptyque "jub, jubal, jubanti"

Des mouvements et associations à Kaolack se sont mobilisés comme un seul bloc pour tirer la sonnette d'alarme afin d'attirer l'attention du nouveau régime sur la situation qui prévaut dans cette cité et qui l'empêche de décoller. Ces derniers attendent beaucoup du régime du Président Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko. Ils estiment également que la gestion des différents investissements qui ont été faits pour le développement du Sine-Saloum doivent être fouiller à travers le triptyque " jub, jubal, jubanti" du régime de Président Diomaye. La gestion du foncier, le littoral Kaolackois, l'entreprise les Salins du Sine-Saloum ont été entre autres les points saillants qui ont été évoqués lors de ce point de presse initié pour que cette région fasse partie des priorités du nouveau gouvernement.

D'après le président de l'amicale des amis du port de Kaolack, Abdoulaye Marone l'état du Sénégal doit placer cette cité au cœur de ses priorités."Nous espérons qu'avec le régime du Président Bassirou Diomaye Faye beaucoup de choses vont changer".