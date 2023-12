Dépôt de caution : La liste des candidats à la présidentielle de 2024 s’allonge

Qui succèdera à Macky Sall ? La question reste ouverte... Depuis deux mois, le processus électoral est enclenché avec le début des parrainages. Aujourd’hui, plus de 200 candidats déclarés, ont pu récupérer leurs fiches de parrainage et sont partis à l’assaut de parrains. Mais avant même la fin cette étape cruciale, des candidats ont déjà « payé leur billet » à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour concourir à la magistrature suprême, en application des dispositions de l'article L.122 du Code électoral fixant le montant de 30 millions Fcfa comme garantie pour concourir à la magistrature suprême.



Depuis la semaine dernière, les candidats envahissent la direction de la CDC. À ce rythme, la liste s’allonge de jour en jour.



Si la CDC a refusé le jeudi 30 novembre 2023 d’accepter la caution d’Ousmane Sonko, ce n’est pas le cas pour les autres candidats à la présidentielle de février 2024. Ainsi, des candidats ont décidé avant même la fin du parrainage de déposer en guise de caution les 30 millions garantissant d’une part leur ticket d'entrée dans la course à la présidentielle de 2024 comme le veut la loi.



À ce titre, depuis le début des dépôts de caution jusqu'à ce matin, Dakaractu a dénombré près de dix candidats à avoir déposé leurs cautions. Il s’agit de Karim Wade qui a ouvert le bal, Cheikh Bamba Dièye, Thierno Alassane Sall, Alpha Thiam, Cheikh Bara Dolly Mbacké, Idrissa Seck, Alioune Sarr, Anta Babacar Ngom et Ousmane Sonko rejeté.



À ce jour, on ignore si les candidats qui ont déposé leur caution ont atteint le nombre de parrainages requis (0,6 % du fichier électoral) pour passer ce cap qui est obligatoire. En revanche, il faut noter que la quittance de paiement de la caution est une pièce tout aussi importante et exigée par le Code électoral lors du dépôt du dossier de candidature au Conseil constitutionnel.