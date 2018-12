Dépôt de candidature : Encore les enfantillages de Malick Gakou !

Encore Malick Gakou et ses enfantillages. Comment est-ce qu'un candidat à la présidentielle peut-il se comporter de façon aussi irresponsable, pour un acte aussi simple qu'une déclaration de candidature.

Même les enfants de 3 à 5 ans du Préscolaire, font le rang et ont une haute conscience de l'ordre et de l'évolution. C'est vraiment dommage que la liste des candidats devant affronter le candidat Macky Sall ne soit pas riche d'hommes d'Etat responsables.

Le comportement du candidat Malick Gakou, le polonais qui sort d'ailleurs de son long mutisme pour acte oblique, se signale encore par un acte aussi dégradant et amoral que celui de déchirer la feuille d'inscription pour le dépôt des candidatures dans une institution aussi auguste que le conseil constitutionnel.

Aucune différence quand on compare son comportement de la rue et celui d'hier, autant dans la forme que dans le fond. Dépassé par les événements, malgré tous les actes posés, de son PASS à sa candidature, Malick Gakou joue au guerrier via les médias pour retenir l'attention des sénégalais. Hélas, cet homme malgré le marketing et la com passe toujours inaperçu et n'arrive pas à accrocher les sénégalais sur ses actions. Il en est ainsi pour lui et ce ne sont des actes enfantins ou guerriers qui feront changer cette impression et réalité populaires. Dommage !





Cheikh NDIAYE

Conseiller Technique à la Présidence de la République

Responsable politique Apr Grand-Yoff