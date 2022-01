Département de Fatick : Oumar Ba salue « la pertinence du choix du président Macky Sall »

Venu prendre part à la conférence de presse initiée par le Dr Cheikh Kanté, le maire de Ndiob, Oumar Ba qui parlait au nom des élus locaux, se félicite de la pertinence du choix du président Macky Sall pour le département de Fatick, porté sur la personne du Dr Cheikh Kanté. Le maire qui salue les résultats obtenus par la région de Fatick pour le scrutin du 23 Janvier dernier, précise que ces résultats obtenus sont très rares dans le département en terme de score satisfaisant.



« J’avais dit lors de la campagne que nous avons le meilleur candidat pour le Conseil départemental de Fatick et les meilleurs candidats au niveau des conseils départementaux de la région et cela s’est démontré par nos résultats obtenus au terme du scrutin. Car sur quarante communes on a perdu qu’une seule commune, soit un taux de 98% et aucune autre localité n’a enregistré ce taux dans le pays.



Cela traduit la pertinence du choix du président Macky Sall. L’autre chose que je voulais souligner c’est que ces genres de résultats obtenus sont très rares dans le département. Pour la première fois, autour du leader choisi par le président, on retrouve tous les maires, les députés, les hauts conseillers et les responsables politiques », s’est félicité le maire de Ndiob Oumar Ba...