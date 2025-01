Départ des Français en Afrique: " On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger" ( Emmanuel Macron)

Face aux ambassadrices et ambassadeurs, ce lundi 6 janvier, le président de la République française, Emmanuel, s'est expliqué sur le départ des soldats français dans certains pays du continent africain, notamment en Afrique de l'Ouest. "Je tiens ce discours en tant que président de la République né après la décolonisation dans un continent qui, à 75% a moins de 25 ans. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être un otage d'un panafricanisme de bon aloi contemporain qui utilise, un discours en quelque sorte post colonial, en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Et donc, cette espèce de combinaison de faux intellectuels, manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie en Afrique, soyons lucides mais ne cédons pas", a martelé Macron lors de sa conférence à l'Elysée.



Sur ce, souligne-t-il, " dans ce contexte là, nous la France, on n'est pas en recul en Afrique, elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça, parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens regardant avec une note d'hier, disent, c'est terrible, l'Afrique va disparaître. Non! On a choisi de bouger en Afrique! On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger", a précisé Macron.



Et la cause du départ de la France dans ses anciennes colonies, Macron l'explique en ces termes:

1- On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on l'a factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais, on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences.



2-Nous avions une relation sécuritaire, elle était de donnant-donnant en réalité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013, on avait raison, je crois qu'on a oublié de me dire Merci.



Ce n'est pas grave, ça viendra avec le temps, l'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. (...) Je le dis pour tous les gouvernements africains, qui n'ont pas eu le courage vis-à -vis de leur opinion publique de le porter, aucun d'entre eux, ne seraient aujourd'hui avec un pays souverain, si l'Armée Française ne s'était pas déployée en cette région", regrette le chef de l'Etat Français, Emmanuel Macron.