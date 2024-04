Déguerpissement des marchands ambulants : Abdou Sané indexe une mauvaise politique d'aménagement et dénonce la répression

La question du déguerpissement des marchands ambulants ne cesse de faire hausser des voix. Ancien parlementaire, cet aménagiste dénonce de mauvaises politiques d’aménagement du territoire.

« En réalité, les occupations spontanées, irrégulières, anarchiques ont une cause structurelle : l'absence de politique de gestion rationnelle de l'espace », note-t-il.



À l’en croire, par respect à la dignité des marchands ambulants, « il y a lieu d'arrêter d'en faire les boucs émissaires d'un échec des pouvoirs publics dans la politique de gestion et de planification des formes d'occupation des espaces. Le phénomène persistera à coup sûr tant que les actions publiques restent fondées sur la force, la répression... »



Cependant, il fait savoir que « Nous sommes rattrapés aujourd'hui par les conséquences de la non planification de l'occupation de l'espace en l'absence de toute politique rigoureuse d'aménagement des terroirs : À titre d'illustration, les cérémonies familiales (baptêmes, mariages, cérémonies funéraires, religieuses) se tiennent dans les rues rendant insupportable la circulation déjà difficile », regrette M. Sané.



De ce point de vue, il dénonce, « les marchands ambulants font l'objet d'une stigmatisation, d'une répression, et d'un traitement à la limite de la tolérance des droits de l'homme », dit-il.



Dans une note qui nous est envoyée, l’homme politique dénonce tout usage de la force pour les réprimer. « Ceux-là qui pensent utiliser la force publique en vue de rétablir l'ordre public font preuve d'un zèle découlant d'une compréhension superficielle du phénomène de l'occupation anarchique de l'espace... »



Ainsi pour juguler ce fléau que peine à résoudre les collectivités territoriales, le spécialiste sert sa recette. « Le changement de démarche s'impose : analyser en toute lucidité et en toute sérénité le phénomène de l'encombrement des lieux publics en vue d'apporter des réponses structurelles... »