Défaite de l’ASC Ville de Dakar - Makhtar Gueye sonne la révolte : « Demain, on vient pour gagner. Point final. »

Suite à une autre défaite douloureuse, Makhtar Gueye, un joueur essentiel de l'ASC Ville de Dakar, n'a pas été avare en critiques. Résolu et perspicace, il a déclaré que le temps n'est plus à la réflexion, mais à l'action : « Deux opportunités ont été laissées. » Demain, nous allons arriver et remporter la victoire. « Aucune autre option n'existe. » Gueye, conscient de l'échec contre le Cap-Vert et du début désastreux face à Petro de Luanda, souligne que la détermination est le seul outil restant pour obtenir la qualification. « Chacun de nous sait ce qu'il doit faire. » Nous allons nous qualifier. « On a encore une chance. »







Le joueur a aussi soutenu la volonté de son équipe, soulignant que personne ne vient à la BAL pour être un figurant : « Je crois qu'aucun joueur ici ne souhaite ménager ses efforts. » Bien qu'il admette que certains jours sont tout simplement plus durs, il exhorte à la solidarité et à un engagement total pour l'affrontement crucial à venir. Plus qu'un simple discours, c'est un appel à l'unité adressé à ses coéquipiers et aux supporters : l'ASC Ville de Dakar mettra tout son cœur et sa détermination dans ce dernier match.