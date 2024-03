Dédicace du livre « AB pour la stabilité du Sénégal de 2024 et après… »/ Mamadou Ndione décrit Amadou Bâ : « C’est le Sénégal qui a besoin de lui… »

Le maire de Diass et ancien directeur du conseil Sénégalais des chargeurs (COSEC) a organisé ce mercredi la cérémonie de dédicace de son ouvrage intitulé: « AB pour la stabilité du Sénégal de 2024 et après… ». Mamadou Ndione dans son ouvrage décortique « les qualités » de l’ancien Premier ministre mais insiste sur les questions sécuritaires et géopolitiques. Selon lui, le Sénégal est dans un environnement sous régional difficile avec notamment le terrorisme qui est à Kayes, au Mali et à 250 km de Tamba et à moins de 750 km de la ville de Dakar.







Considérant que le rêve de « ces terroristes » est la déstabilisation du pays pour changer son ADN religieux mais également pour faire main basse sur ses ressources, Mamadou Ndione insiste sur « les nouvelles guerres asymétriques, aux portes de la sous région depuis plus de 19 ans au Sahel, ne sont que le théâtre d’expérimentation de la grande guerre qui se prépare. En effet, l’auteur estime clairement que le Sénégal de 2024 a besoin de stabilité.







« Il faut retenir le tempo de la réconciliation. Le Sénégal subit des pressions internationales à travers les lobbies. Le Sénégal de 2024 est assis sur un arbre de plusieurs branches avec des ramifications sociales exacerbées par nos nouveaux avantages comparatifs notamment le gaz et le pétrole. Notre pays a besoin d’une personne équilibrée, pondérée, efficace et sans arrogance » a signifié le maire de la commune de Diass qui dénonce aussi, la posture de « certains intellectuels qui versent dans des jugements qu’il estime puérils. « Il nous faut de l’intelligence et de la responsabilité surtout, venant des intellectuels qui doivent être moins dans les jugements de valeurs. Ils ne doivent pas se tromper dans la hiérarchisation des priorités du moment » ajoutera t-il.







Les arguments développés par Mamadou Ndione pour conforter le choix de Amadou Bâ à la tête du Sénégal sont non pas parce qu’ils sont dans la même mouvance, mais parce « qu’Amadou Bâ est l’homme qu’il faut en cette année 2024 et qu’il reste devant les 18 autres candidats » soutient-il. C’est l’occasion, au cours de cette cérémonie de dédicace, pour l’auteur de l’ouvrage : « AB pour la stabilité du Sénégal de 2024 et après… », de lancer un appel à l’unité à ses frères de l’alliance pour la République : « la victoire est proche et sachons que c’est le Sénégal qui a besoin du président Amadou Bâ » rapporte le maire de Diass.