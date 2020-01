Décryptage - Sadio Mané Ballon d’Or africain 2019 ? : Les raisons d’un (probable) sacre

C’est un classement qui peut paraître assez anodin à première vue. Deuxième joueur de son continent à être classé quatrième au Ballon d’Or France Football, Sadio Mané a donc fait mieux que Samuel Eto’o, seul Didier Drogba ayant déjà fréquenté le pied du podium avec sa quatrième place en 2007, 12 ans après le sacre de Weah, en 1995.







Une distinction qui en appellera d’autres, bien plus significatives en 2019. C’est sans doute l’année la plus faste de la carrière de l’ailier des Reds. Il l’a conclue de la meilleure des façons avec 31 buts toutes compétitions confondues avec Liverpool.







Meilleur buteur africain en 2019







En Europe, l’attaquant international sénégalais est le 7e meilleur buteur 2019 des cinq championnats majeurs. Mieux, le numéro 10 des Lions, meilleur buteur africain en 2019, est sélectionné pour l’équipe-type de l’année par L’ÉQUIPE. Le seul joueur africain dans le onze de l’année du journal sportif français, il côtoie Messi VanDjik, notamment.







Bien avant cela, il a été élu meilleur joueur par les lecteurs du Onze Mondial, devançant même les trois premiers au classement du Ballon d’Or France Football 2019. L’international sénégalais devient le premier africain à remporter le trophée depuis Didier Drogba en 2004.







L’année 2019 a été remplie et riche en trophées individuels pour l’attaquant sénégalais, lauréat du Prix Eusebio 2019 (Meilleur joueur africain ou d’origine africaine de l’année). Il a été récompensé autant pour son talent et ses statistiques (35 buts en 2019, club et sélection compris).







35 buts en 2019, club et sélection compris







Bien entendu, l’argument majeur pour évincer Sadio Mané de la course au Ballon d’or serait d’expliquer que le numéro 10 des Lions n’a pas remporté la CAN 2019. À quoi cela s’est-il joué ? Un peu à cause d’une frappe déviée de Baghdad Bounedja à la deuxième minute de la finale (1-0), le 19 juillet dernier, mais surtout à cause d’un arbitrage pas du tout à la hauteur.







N’oublions pas de rappeler deux choses : d’une part, l’international sénégalais s’est montré irréprochable lors de cette CAN en Égypte. Il a été l’auteur d'une bonne performance ponctuée de 3 réalisations dans la compétition. L’attaquant des Lions avait hissé plus haut le drapeau sénégalais de par son aura.







En revanche, les opposants à l’obtention d’un premier Ballon d’or pour Sadio Mané évoqueront certainement les mérites de Riyad Mahrez à la faveur de sa saison 2018-2019 avec City (à noter son statut de remplaçant), alors champion d’Angleterre.







Deuxième meilleur buteur de l’année civile en Premier League







Au même moment l'attaquant sénégalais avait joué un rôle majeur dans la deuxième place des Reds en Premier League, durant lequel il a terminé co-meilleur buteur (22 buts). Et pour le reste ? L’année de Sadio Mané déborde de performances individuelles remarquables.







Le natif de Bambali est le deuxième meilleur buteur de l’’année civile en Angleterre, derrière Jemie Vardy, qui a marqué à 29 reprises. Sadio Mané a lui marqué 24 buts au cours de la même période. Il devance ainsi Agüero (22 buts), Mohamed Salah (18 buts) et Harry Kane (15 buts).







L’ancien joueur de Salzbourg a claqué un doublé en Super Coupe d’Europe face à Chelsea. En League des Champions, il a marqué à cinq reprises. Le numéro 10 des Reds a joué sa partition dans le sixième sacre de Liverpool en C1 contre Tottenham (2-0), en provoquant le pénalty de l’ouverture du score de Mohamed Salah.







Mieux, l’ancien messin a joué un grand rôle dans le premier titre de Liverpool en Coupe du monde dés clubs, en offrant une passe décisive à Firmino face à Flamengo (1-0). Depuis son arrivée en Angleterre en 2014, Sadio Mané compte 76 buts en Premier League, en 177 apparitions avec Southampton et Liverpool. 5 années bien remplies !