Déclaration de presse de la S2D YONOU NAATANGUE du département de Nioro du Rip

Après Sédhiou, Kaolack vient de confirmer visiblement que la S2D YONOU NAATANGUE est un parti fort et organisé autour de son Secrétaire Général Souleymane NDIAYE. Le parti est bien représenté dans les 46 départements, 557 Collectivités territoriales et 22844 villages, hameaux et quartiers du Sénégal. Le parti tient sa force d'une jeunesse organisée et disciplinée et de valeureuses femmes, d'où la nécessité de reconsidérer la S2D YONOU NAATANGUE dans la coalition BBY pour rendre beaucoup plus déterminant sa contribution à la victoire des grands combats qui nous attendent aux côtés du Président de la République Macky SALL derrière notre Secrétaire Général Souleymane NDIAYE afin de matérialiser avec les grands cadres du parti la vision du Président de la République Macky SALL à l'horizon 2035 dans la plus grande complémentarité au service d'un Sénégal émergent.



Dans cette dynamique, La S2D YONOU NAATANGUE du département de Nioro, coordonné par Moustapha Junior Thiam, s'engage résolument pour la victoire éclatante et écrasante du candidat Macky SALL, Président de la République, dès le premier tour à l'élection présidentielle de 2024 derrière le Directeur Général de la SAPCO M. Souleymane NDIAYE par ailleurs Secrétaire Général du parti S2D. Ainsi, le responsable de la S2D dudit département magnifie avec enthousiasme la mobilisation exceptionnelle de la grande Coalition BBY du département de Nioro particulièrement de la S2D YONOU NAATANGUE sous l’accompagnement sans faille du Roi du département de Goudomp M. Souleyemane NDIAYE. Ce dernier a toujours fait preuve de rigueur et d’abnégation dans son travail, ce qui lui a permis en tant qu’ancien Directeur des Infrastructures Aéroportuaires du Sénégal de conduire les travaux de reconstruction des aéroports du Sénégal jusqu’à livrer celui de Saint Louis et un taux d'exécution de 80% pour celui de Matam. Satisfait de son travail, de sa loyauté et de son sens de responsabilité, le Président de la République son excellence Macky SALL lui confie la Direction de la SAPCO-SA. Depuis son arrivée à la tête de cette structure, il a impulsé une nouvelle dynamique à la SAPCO, faisait d'elle une entreprise attrayante qui contribue efficacement à l'objectif de faire du Sénégal une destination touristique de premier choix.



C'est l'occasion d’inciter également les responsables de la S2D YONOU NAATANGUE du département de Nioro et de la région de Kaolack de se lancer systématiquement à la gestion du processus électoral en accordant une importance capitale à l'obtention de pièces d'identité nationale et à l'inscription massive des primo-votants pendant la période de révision des listes électorales telle que prévue par les dispositions du code électoral.



La S2D YONOU NAATANGUE dudit département profite de cette occasion pour réitérer ses vives remerciements au Président Macky SALL pour l'honneur qu'il avait fait au roi du balantacounda, l'espoir de toute une jeunesse, notre Secrétaire Général Souleymane NDIAYE lors de son passage à Sédhiou et à Goudomp en magnifiant publiquement son travail abattu et ses efforts sans faille à ses côtés. Pour boucler, la S2D YONOU NAATANGUE du département de Nioro du Rip magnifie les efforts de développement considérables du Président de la République Macky SALL dans tous les secteurs et invite également les sénégalais à lui renouveler leur confiance pour parachever les travaux amorcés et ouvrir d’autres chantiers qui vont changer le Sénégal et le placer sur la voie de l’émergence tant souhaitée.





La Coordination de la S2D YONOU NAATANGUE du département de Nioro du Rip.