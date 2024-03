Déclaration de patrimoine : Le camp d’Amadou Bâ répond à Diomaye…

La Task Force autour du candidat Amadou Bâ n’a pas attendu trop longtemps pour apporter la réplique à la coalition Diomaye Président. Ce dernier, lors d’un meeting ce dimanche à Sédhiou, a invité les candidats à procéder à la déclaration de patrimoine et en premier, Amadou Bâ taxé de « fonctionnaire milliardaire ».



La Task Force rappelle à Bassirou Diomaye Faye qu’Amadou Ba est habitué à déclarer son patrimoine. « Le candidat de Benno a eu à le faire à chaque fois qu'il a occupé une fonction qui l'exige, et une fois élu, son patrimoine sera rendu public » informe la Task Force non sans oublier d’inviter Bassirou Diomaye Faye, avant de faire sa déclaration de patrimoine, de lister les fonctions qu'il a occupées et l'ayant conduit à gérer des deniers publics avant de demander au candidat Amadou Ba de faire la déclaration de son patrimoine.