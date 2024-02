Décision du CC - Libération des « détenus politiques: Le CPR Dooleel PIT-Sénégal entre satisfecit et vigilance

« La loi scélérate du 5 février renvoyant à la fin de l’année l’élection présidentielle a subi un sort funeste : elle a été déclarée contraire à la Constitution ! » jubile le CPR Dooleel PIT-Sénégal après la décision du conseil constitutionnel d’annuler le décret du président qui arrête le processus de l’élection présidentielle. « Le président et BBY viennent d’apprendre à leurs dépens qu’il y a un seuil de tolérance à l’arrogance, la désinvolture, le mépris du droit et le manque de respect aux Institutions et aux hommes qui les incarnent. Certes, le président de la République est clef de voute de nos Institutions. Il est le chef de l’État, mais il n’est pas l’État. Le Sénégal est une République et la mobilisation des Sénégalaises et des Sénégalais contre la tentative de caporalisation par Macky Sall des pouvoirs et des contre-pouvoirs le montre » ajoute le comité pour la Plate-forme de Réflexions (CPR) Dooleel PIT-Sénégal dans son communiqué lu à Dakaractu.







Le Comité rappelle que le constitutionnel a été bien clair dans sa délibération. Le président Macky Sall est à la tête du pays jusqu’au 2 avril 2024. Charge à lui d’en finir avec la politique de courte vue qui consiste à croire que le Sénégal peut être « gouverné dans la dictature » ou que « l’opposition doit être réduite à sa plus simple expression ». Le sens de la responsabilité et aussi la reconnaissance qu’il doit à nos concitoyens lui commandent de saisir la gravité du moment et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que s’exprime la volonté des Sénégalaises et des Sénégalais dans les délais prescrits par l’ordre constitutionnel. Après le 2 avril 2024, pas un jour, pas une heure, pas une minute, pas une seconde de plus à la tête du Sénégal pour Macky Sall.







Le CPR Dooleel PIT-Sénégal tout en notant avec satisfaction les libérations de centaines de détenus politiques appelle à la mobilisation et à la vigilance pour que celles-ci continuent et qu’Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye retrouvent leurs libertés et tous leurs droits.