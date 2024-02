Décision du CC : FDS -Les Guelwars prônent un dialogue consensuel

Pour le dialogue, toutes les parties prenantes doivent s’accorder sur des bases consensuelles levant les équivoques, les écueils et les suspicions liés :

-la date à retenir pour le scrutin présidentiel

-la double nationalité de certains candidats

-l’accusation de corruption portée à l’encontre de deux juges du CC

-la conformité des candidats par rapport au fisc

-l’inexistence de plus de 900.000 électeurs sur le fichier électoral à l’origine de l’invalidation de la candidature de plusieurs candidats.

C’est dans cette perspective que « l’élection démocratique et sans délai d’un nouveau président de la République est donc une urgence pour la stabilité de notre pays situé dans une sous-région instable et au regard de la géopolitique mondiale aussi agitée qu’une tempete. Il est donc important que le processus électoral soit transparent et respecte la volonté du peuple et les conclusions qui seront issues du dialogue national afin de rompre avec des décennies de pratiques gouvernementales corrompues et autoritaires.