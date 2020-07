Décision de la FSF : Le TFC réclame son titre de champion du Sénégal.

Suite à la décision du comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) d’arrêter définitivement la Ligue 1 sans attribution du titre au premier du classement, les dirigeants de Teungueth Football Club (TFC) ont tenu un point de presse ce samedi 11 juillet 2020 au Stade Ngalandou Diouf de Rufisque, en présence de tous les férus du ballon rond pour dénoncer cette décision paradoxale de la FSF.



Pour eux, rien ne justifie le refus de ne pas attribuer le titre à TFC. Selon, Babacar Ndiaye, président de Teungueth FC, il y a eu beaucoup d’incohérences sur les décisions du comité, notamment sur le critère de ratio de match. À l’en croire, la première décision du comité d’urgence c’était de faire un système de Play-off et Play-Down ce que les autres équipes du Play-Down n’ont pas accepté. « Quand on parle de Play-off, on devait jouer que six (6) matches et sur ces six (6) matches, il aurait fallu avoir une seule victoire pour gagner le championnat. Pourtant j’aurai pu être égoïste et défendre la position du comité d’urgence », a poursuivi le Babacar Ndiaye.



Par ailleurs, ce que le Club réclame, c’est la reconnaissance de Teungueth comme champion du Sénégal tout comme on lui demande d’aller représenter le Sénégal en Ligue des Champions Africaine. Pour rappel, en 13 journées, Teungueth FC a enregistré 33 points, sans défaite et compte 12 points d’avance sur son dauphin le Jaraaf. En plus du titre, pour représenter le Sénégal dans les compétitions africaines surtout en cette période de pandémie, le TFC demande une prise en charge médicale, une forme d’assurance médicale pour protéger ses joueurs et toute l’équipe...