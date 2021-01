Décès suite à un malaise de Me Oumar Diallo : Le témoignage de Me Bamba Cissé, son camarade de promotion.

Après le décès de Me Oumar Diallo, avocat à la Cour, son camarade de promotion Me Bamba Cissé lui a rendu hommage. Joint par Dakaractu, le conseil retient de son confrère «un homme bien, très courtois et pondéré».



« Admis au barreau le 20 décembre 2002, j'ai été de la même promotion que Oumar Diallo, avec Abdourahmane Sô (Lénine), Aliou Sow et Dieynaba Sarr. Il était le plus âgé de notre promotion, celle de 2003. Mais, il avait cultivé l’humanité qui le poussait à tout partager avec nous. Que Dieu ait pitié de son âme », a prié l’avocat.



Ensemble, il dit avoir plaidé avec le défunt dans l’affaire Cheikh Diop de la Cnts/FC. « À l’occasion de ce procès, il nous avait servi une prestation mémorable. Je m'en souviendrai toujours », a encore témoigné Me Cissé.



À ses yeux, le défunt avocat de la promotion 2003 était « un homme bien, très courtois et pondéré, très respectueux de ses anciens et des plus jeunes ». « C’est un homme pieux qui est parti », a-t-il ajouté...