Décès du juge Samba Sall : Le Pr Amsatou Sow Sidibé a le « cœur serré »

Le Professeur agrégée des universités, Amsatou Sow Sidibé, a affirmé aujourd'hui avoir « le cœur serré » après le décès du doyen des juges, Samba Sall, son ancien étudiant qu'elle a qualifié « de juge brillant qui est parti trop tôt ».



« J'ai le cœur serré en pensant à certains de mes anciens étudiants qui ne sont plus de ce monde. Puisse Dieu les accueillir dans son paradis », a prié le professeur, à l’occasion de la sortie de la 7ème promotion LMD de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Ucad, dont elle est la marraine.



« Je veux citer l’un d’eux, vous me le permettrez. C’est le juge Samba Sall. C'est un grand honneur pour moi de l'avoir formé... »