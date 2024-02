Décès de l’étudiant Alpha Yoro Tounkara : Le procureur du TGI ouvre une enquête

Suite au décès lors d’un étudiant du nom d'Alpha Yéro Tounkara, âgé de 22 ans, en L2 de l'UFR LSH, le procureur du tribunal de grande instance (TGI) de Saint-Louis a sorti un communiqué pour annoncer l’ouverture d’une enquête.



Celle-ci sera « confiée à la Section de Recherches qui s'est transportée à l'hôpital régional pour de plus amples informations » apprend le communiqué. Afin de permettre de déterminer les circonstances et les causes du décès, les investigations et une réquisition à personne qualifiée aux fins d'autopsie seront entamées. Le parquet présente ses condoléances à la famille du défunt et à toute la communauté estudiantine et universitaire.