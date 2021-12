Décès de l’épouse de Birame Faye : la Direction de l’AIBD et ses collègues présentent leurs condoléances

La Direction de l'Aéroport international Blaise Diagne, en union de prières pour le repos de l'âme de leur collègue Mme Khadidiatou Diallo Faye, « Travailleuse infatigable et disponible et Chef de Département, Chargée de la Logistique à Aibd Sa. Arrachée à leur affection ce lundi 13 Décembre 2021 ».

« Kadia comme l'appelaient affectueusement ses proches a été inhumée dans l'après-midi aux cimetières du quartier Peulhga à Fatick en présence d'une foule nombreuse dont une délégation de l'Aéroport international Blaise Diagne conduite par le Directeur Général Doudou KA. Auparavant, la levée du corps et la prière mortuaire ont eu lieu à la mosquée de Mermoz en présence de ses collègues, mais aussi des amis et collaborateurs de son époux, Birame Faye, Directeur de l’Agence nationale d'assistance à la sécurité de proximité (ASP) » lit-on dans leur texte de condoléances.

Le Directeur Général, Doudou KA et l'ensemble du personnel présentent leurs condoléances attristées à sa famille.

Que la terre lui soit légère!