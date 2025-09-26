Décès de l’artiste Abdoulaye Diallo, « le Berger de l’île de Ngor » : Le ministre de la Culture présente les condoléances du gouvernement

Dans un communiqué, le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Amadou Bâ, s’est incliné devant la mémoire de l’artiste Abdoulaye Diallo, « le Berger de l’île de Ngor »,décédé ce jeudi 25 septembre 2025 à Dakar. Le ministre a salué « la contribution exceptionnelle qu’il a apportée à la promotion des arts et de la culture au Sénégal et dans le monde ».



Figure emblématique de la création artistique sénégalaise et africaine, Abdoulaye Diallo a marqué son époque par son engagement, sa sensibilité et une inspiration profondément enracinée dans les valeurs culturelles de notre pays. Ses œuvres, empreintes d’humanité et de spiritualité, resteront une source inépuisable d’enseignements et de fierté pour les générations présentes et futures.



Au nom du Gouvernement, le ministre a adressé ses condoléances émues à la famille de l’artiste, à ses proches ainsi qu’à la communauté artistique nationale et internationale.



« Que son âme repose en paix et que la terre de Dakar, voire de Ngor, qu’il a tant aimée et magnifiée, lui soit légère », a conclu le ministre Amadou Bâ dans son hommage.



