Décès de deux sénégalais en Espagne : « Une enquête est ouverte pour déterminer les causes… » (MIAAE)

Le Ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères (MIAAE) a appris avec tristesse le décès de deux (2) Sénégalais (un homme et une jeune fille) à Palma de Mallorca, en Espagne, dans la nuit du 23 mai, suite à l'effondrement d'un bâtiment qui abritait un restaurant.





Dans son communiqué parvenu à la rédaction, « un autre Sénégalais a été blessé lors de l'accident ». Le MIAAE, avec la coordination du Secrétaire d’État aux Sénégalais de l’Extérieur (SESE), a fait prendre par le Consulat Général du Sénégal à Madrid les dispositions nécessaires pour apporter une assistance au blessé et aux proches des victimes à qui il présente ses sincères condoléances.





Une enquête a été ouverte par les autorités espagnoles pour déterminer les causes et circonstances du drame, informe le ministère.