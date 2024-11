Décès de Moustapha Bâ / Amadou Bâ suspend provisoirement sa campagne : « Pas plus tard qu’hier, je lui rendais hommage chez lui à Nioro »

Au moment où il apprenait la nouvelle du décès de Mamadou Moustapha Bâ, il se trouvait en pleine campagne électorale et sur la route de Gossas en partance de Bambey. Amadou Bâ, ancien Premier ministre et tête de liste de la coalition, a automatiquement décidé de rebrousser chemin et de suspendre ses activités pour aller au chevet de la famille éplorée.

Pour l’ancien Premier ministre, le Sénégal vient de perdre un fonctionnaire émérite et lui un très proche jeune frère. « Je viens d’apprendre le décès de mon jeune frère. Nous avions des liens personnels. Je l’ai connu au moins il y’a 25 ans . Il fut agent et ensuite chef de division. C’est après qu’il est devenu, successivement , chef de la direction de la coopération économique et financière , directeur du budget et ministre des Finances.



En matière de coopération, je n’en connais pas plus compétent que lui. Il a beaucoup fait pour son pays. Dans la conception du Plan Sénégal Émergent , on était ensemble à toutes les étapes, dans la mobilisation des ressources tout comme dans la gestion. Nos familles étaient aussi liées : Le Sénégal a perdu un grand homme , un fonctionnaire émérite. J’ai décidé de suspendre, pour aujourd’hui et éventuellement pour demain, ma campagne électorale afin de me rendre auprès de sa famille. Hier, je lui rendais hommage à l’étape de Nioro. Que Dieu l’accueille à son paradis ».